Para evitar quebra do comércio, cidade mineira cria auxílio emergencial

Uma das entradas de Ponto dos Volantes, exposta no site oficial da prefeitura (foto: Reprodução/Prefeitura de Ponto dos Volantes)

Para evitar que o"quebre de vez", a prefeitura de uma cidade mineira decidiu criar um auxílio emergencial de R$ 500 para donos de bares, restaurantes e demais atividades que serão obrigadas a ficar fechadas até o dia 25 de julho. O palco da iniciativa é Ponto dos Volantes, cidade com 12 mil habitantes no Vale do Jequitinhonha.