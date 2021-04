Delegado diz que fim do auxílio contribuiu para aumento do tráfico

Em Uberaba, após o fim do auxílio emergencial houve um grande aumento de apreensões e prisões relacionadas ao tráfico de drogas (foto: PCMG/Divulgação)

Nos primeiros dois meses de 2021 houve um aumento de 38% no número de ocorrências de tráfico de drogas em Uberaba, no Triângulo Mineiro, em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, foram registrados 158 casos de crimes dessa natureza na cidade em janeiro e fevereiro deste ano, enquando nos mesmos meses de 2020 foram 115.





Delegacia Antidrogas de Uberaba, Leonardo Cunha, no período que compreendeu o fim do auxílio emergencial houve um grande aumento de apreensões e prisões relacionadas ao tráfico de drogas. "Diferentemente do que ocorreu nos últimos três meses de 2020, quando teve queda nesse tipo de ocorrência", complementou, em entrevista à Rádio JM.





Por outro lado, o delegado disse que vê este aumento do número de apreensões e prisões relacionadas ao tráfico de drogas na cidade também como algo positivo. “Isso mostra que tivemos um maior número de ações policiais contra esta modalidade de crime. Desde 2018 nossa parceria com a PM e Guarda Municipal tem melhorado muito, além de parceria com a Polícia Federal e o Gaeco. Todas essas instituições também combatem o tráfico de drogas”, ressaltou.





Além de apreensão da drogas e prisões dos suspeitos, o delegado destacou ainda que o objetivo da Delegacia Antidrogas também é investigar e descobrir onde os suspeitos movimentam esse dinheiro irregular e onde eles estão ‘lavando’ essas quantias.