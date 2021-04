Poços de Caldas: posto de saúde perde 300 vacinas após furto de fiação

Posto de Saúde da Família em Poços de Caldas foi alvo de criminosos, e vacinas são perdidas (foto: Ascom/divulgação)

Um Posto de Saúde da Família () em, no Sul de Minas, foi alvo de, que furtaram a fiação da rededo local, e váriasforam perdidas. O crime foi constatado pelachefe na manhã desta segunda-feira (12/4).

De acordo com a prefeitura, a chefe do PSF São Jorge chegou para trabalhar e percebeu que a unidade estava sem energia elétrica. A profissional de saúde percebeu que a fiação do padrão de energia estava cortada.

A prefeitura informou que o furto ocasionou na perda de cerca de 300 vacinas contra várias doenças como febre amarela, hepatite, sarampo, caxumba, entre outras.

“Devido à falta de energia elétrica e consequente interrupção no resfriamento das vacinas, algumas doses de rotina foram retiradas do acondicionamento e levadas para análise na Superintendência Regional de Saúde. Esta análise laboratorial é um procedimento padrão nos casos de falta de refrigeração. Com a análise será constatado se as doses devem ou não, ser descartadas”, afirma assessoria de imprensa.

Segundo a prefeitura, por causa do furto, a imunização contra a influenza e o atendimento aos usuários do SUS foi suspensa, mas foi retomada depois que a energia foi restabelecida. Nenhuma dose de vacina contra influenza foi perdida e no PSF não existe vacinação contra a COVID-19.