Vacinação avança e regional em Varginha registra menor ocupação de UTI

Outras Regionais de Saúde da macrorregião Sul também registraram queda no número de ocupação de leitos de UTI/COVID (foto: Fábio Marchetto/SES-MG) Varginha registrou nesta quinta-feira (12/8) a menor taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para COVID-19 em todo o ano de 2021. A taxa recorde de 44,65% de ocupação se deve, segundo a superintendência, por causa do avanço da vacinação. A Regional de Saúde deregistrou nesta quinta-feira (12/8) ataxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) paraem todo o ano de 2021. A taxa recorde de 44,65% de ocupação se deve, segundo a superintendência, por causa do avanço da

divisor de águas no enfrentamento da pandemia. O enfrentamento do coronavírus na macrorregião Sul encontra-se em um patamar extremamente confortável na taxa de ocupação de leitos”, afirma superintendente especial de combate à COVID-19 de “O momento de menor pressão se deve claramente à imunização contra a COVID-19, que tem se mostrado umno enfrentamento da pandemia. Odo coronavírus na macrorregião Sul encontra-se em um patamar extremamente confortável na taxa de ocupação de leitos”, afirma superintendente especial de combate à COVID-19 de Varginha , Luis Carlos Coelho.

Todos os números listados nesta reportagem são do SUS Fácil.

Situação em toda a regional

Também foram divulgados os números de todas as cidades que compõem a Regional de Saúde de Varginha. Apesar da taxa mais baixa como um todo, existe hospital com 80% de ocupação de UTI/COVID, em Lavras.

Confira a situação de cada unidade pública:

Aiuruoca tem 30% de lotação, com sete leitos livres e três ocupados;

Baependi tem 60% de lotação, com quatro leitos livres e seis ocupados;

Boa Esperança tem 60% de lotação, com quatro leitos livres e seis ocupados;

Itanhandu tem 20% de lotação, com oito leitos livres e dois ocupados;

Lavras com 80% de ocupação na Santa Casa, sendo dois leitos livres e oito ocupados;

Lavras com 60% de ocupação no Hospital Vaz Monteiro, sendo quatro leitos livres e seis ocupados;

São Lourenço tem 28% de ocupação, com 18 leitos livres e sete ocupados;

Três Corações tem 70% de ocupação, com seis leitos livres e 14 ocupados;

Três Pontas tem 35,71% de ocupação, com nove leitos livres e cinco ocupados;

Varginha com 50% de lotação no Hospital Regional, com 10 leitos livres e 10 ocupados;

Varginha com 20% de lotação no Hospital de Campanha, com 16 leitos livres e quatro ocupados.

Situação em outras regionais

Em outras regionais, a ocupação de UTI/COVID é a seguinte:

Alfenas têm 28 leitos livres e 32 ocupados, com uma taxa de 53,33% de ocupação

Passos têm 21 leitos livres e 19 ocupados, com uma taxa de 47,50% de ocupação

Pouso Alegre possuí 88 leitos livres e 68 ocupados, com uma taxa de 40,33% de ocupação

Quando considerada toda a macrorregião de saúde do Sul de Minas, o índice de ocupação de UTI/COVID nesta quinta-feira (12/8) fica em 44,55%. Na quarta (11/8), foi de 45,23% e um dia antes, na terça (10/8), atingiu o índice mais baixo de 2021: 42,5%.

Situação em Varginha

Em Varginha, a situação em relação ao Hospital Regional é de 50% de ocupação de UTI/COVID, enquanto no Hospital de Campanha, 20%.

No total, são 10 leitos livres e 10 ocupados no Hospital Regional do Sul de Minas e, no Hospital de Campanha, são 16 leitos livres e quatro ocupados com pacientes.

Segundo o boletim de saúde relacionado aos dados da COVID-19 em Varginha, divulgado na segunda-feira (9/8), 16.746 pessoas foram infectadas e 327 morreram por conta da doença desde o início da pandemia.