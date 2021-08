Após sofrer agressões por três anos, mulher mata marido em Minas

Após o homicídio e a consequente detenção, a mulher foi levada nessa segunda-feira (9/8) ao presídio de Sacramento, município que também fica no Triângulo. Um celular e a marreta usada no crime foram apreendidos pela Polícia Civil.

Um vizinho confirmou a história aos militares ao dizer que estava em casa quando ouviu a discussão do casal. Depois de alguns minutos depois, a suspeita saiu da residência e disse: “agora matei ele”. Em seguida, ela saiu correndo para tentar fugir, mas acabou presa em flagrante pela PM pouco tempo depois, em rua próxima ao local do crime.

A mulher contou aos policiais que, no início da noite desse domingo, surpreendeu o companheiro com golpes de marreta na face e na cabeça, no momento que ele estava sentado em umna residência do casal.

Umade 45 anos foi encaminhada ao presídio no interior de Minas após confessar ter assassinado o própriono domingo (8/8). Ela já tinha denunciado agressões cometidas pelo companheiro em 2019, 2020 e início deste ano. O caso ocorreu em Veríssimo, cidade com 4 mil habitantes do Triângulo Mineiro.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.





A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, que quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele



Como denunciar violência contra mulheres? Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.



O que é violência física?

Espancar

Atirar objetos, sacudir e apertar os braços

Estrangular ou sufocar

Provocar lesões





O que é violência psicológica?

Ameaçar

Constranger

Humilhar

Manipular

Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes

Vigilância constante

Chantagear

Ridicularizar

Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (Gaslighting)





O que é violência sexual?

Estupro

Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto

Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar

Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher





O que é violência patrimonial?

Controlar o dinheiro

Deixar de pagar pensão

Destruir documentos pessoais

Privar de bens, valores ou recursos econômicos

Causar danos propositais a objetos da mulher





O que é violência moral?

Acusar de traição

Emitir juízos morais sobre conduta

Fazer críticas mentirosas

Expor a vida íntima

Rebaixar por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole

