Sete Lagoas vai vacinar a população de 35 anos em duas etapas

Mulheres a partir de 35 anos poderão se vacinar no Ginásio Dr. Márcio Paulino, nesta sexta-feira, em Sete Lagoas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 23/04/21)

Neste final de semana, a cidade de Sete Lagoas, Região Central do estado, vai vacinar as pessoas com 35 anos de forma escalonada, para não causar aglomeração.

As mulheres vão se vacinar nesta sexta-feira (6/8). No sábado (7/8), será a vez dos homens procurarem os postos de vacinação.

As mulheres vão se vacinar no Ginásio Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha), a pé, e na Faculdade Atenas (Av. Perimetral, ao lado da Bombril), em sistema drive-thru, das 9h às 16h, amanhã (6/8).

No sábado, os homens se vacinam no Restaurante do Trabalhador (Av. Norte Sul, 153, Centro) e no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), ao lado do Samu (Rua Itália Pontelo, 41, Chácara do Paiva), ambos a pé, das 9h às 15h.

Nos dois dias, em caso de grande demanda, serão distribuídas senhas até meia hora antes do fim da vacinação.

Os documentos necessários são identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao Estratégia Saúde da Família (ESF) mais próximo de casa.