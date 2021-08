Vacinação contra COVID em BH: mulheres de 35 anos mostram emoção e revolta

Na hora de receber a vacina. Clarisse segura o cartaz em que que lamenta a morte do pai (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) vacinação contra a COVID-19 avança em Belo Horizonte com a aplicação, nesta quinta-feira (5/8), da segunda dose em pessoas com comorbidades de 48 e 49 anos, e da primeira dose em mulheres com 35 anos.

Clarisse Aparecida dos Santos Oliveira Pereira, administradora, 35 anos, que estava no local para tomar a primeira dose da vacina contra a COVID-19, contou que perdeu o pai, Afonso Quintino dos Santos, de 75 anos, para o vírus da COVID-19 em outubro de 2020, exatamente no dia do aniversário dela.

“Hoje é um dia triste, pois lembro a morte do meu querido pai, e penso que se o governo tivesse comprado a vacina quando já estavam disponíveis, ele estaria vivo e vacinado com as duas doses”, lamenta.

Ela diz que o pai tinha comorbidades e morava no interior de Minas. “Ele vinha três vezes por ano a Belo Horizonte para tratamentos contra diabetes, pressão alta e glaucoma. Quando foi infectado, ficou 12 dias internado, sofreu duas paradas cardíacas e não resistiu”, conta Clarisse.

Afirma que é revoltante ter perdido uma pessoa tão importante, por negligência do governo, e lembra que milhares de pessoas estão passando pela mesma situação. “O governo não fez o que foi preciso. Se tivesse feito, minha família não ia precisar passar pelo que estamos passando”.

Clarisse mora com o marido em BH e foi a última dos 11 irmãos a ser imunizada.

“Leva um tempo para transformar em saudade, por enquanto o que sinto é tristeza e revolta, por mim e pelos outros que também não vão poder conviver com seus entes queridos”, lamenta a administradora.

Enquanto isso, no posto de vacinação no formato drive-thru do Minas Shopping na Região Nordeste de Belo Horizonte, Luciane Nascimento Chiadreti, pedagoga de 42 anos, foi tomar a segunda dose da vacina contra a COVID-19, e relatou ter tido problemas para conseguir se vacinar.

“Apresentei o cartão de vacina virtual do Aplicativo do Ministério da Saúde Conecte SUS, pois esqueci de levar o meu cartão físico, e, ao chegar no local de vacinação, os enfermeiros não quiseram aplicar a dose, informando que só aceitavam com o cartão físico de vacina, para conferir se a data para a próxima dose estava correta”, conta a pedagoga.

“Com isso, tive que ir a um posto de saúde, e acabei conseguindo uma segunda via do cartão de vacina, mas em um papel inferior. Retornei ao Shopping e apresentei este papel aos enfermeiros, porém continuaram a se recusar em aplicar a dose, dizendo que o papel estava rasgado, e em ruim estado”, relata Luciane.

“Depois de horas na fila, eles procuraram no meu cadastro e viram que já estava na data de eu receber a segunda dose, com o registro de qual vacina eu havia tomado na primeira, e finalmente aceitaram aplicar a vacina”, explica.

“O que me revolta, é porque investir dinheiro público em um aplicativo que não funciona corretamente?”, podia usar para comprar mais vacinas então”, relata a pedagoga.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que no aplicativo não consta registro de quando será a data da segunda dose, apenas que a pessoa tomou a primeira dose.

“O recomendado é que as pessoas apresentem o cartão de vacina físico, pois lá constam todas as informações de que os profissionais precisam, para saber se já está na data correta para aplicar a próxima dose”, explicou a assessoria da secretaria em nota.



PBH alerta para público chegar endereço de vacinação

A PBH alerta para a checagem dos locais de vacinação, informando que as pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre conferir os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário compareça aos locais de vacinação no dia da convocação. Caso a pessoa se dirija ao local em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também os locais de vacinação com horário noturno. O ponto da UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem), na avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia, funciona das 12h às 20h. Já o horário de funcionamento da Faculdade Pitágoras, na rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários, é das 8h às 20h. Os públicos elegíveis para se vacinar nestas unidades são apenas os chamados para o dia em questão.

Lembrando que para receber a vacina, é necessário, levar o cartão de vacina, identidade, CPF, usar máscara de proteção, e seguir as seguintes orientações :

Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.