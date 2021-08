Promotor acusado de matar a mulher tem prisão preventiva prorrogada

Lorenza morreu em 2 de abril, no apartamento onde o casal morava com os cinco filhos, no Bairro Buritis, em Belo Horizonte (foto: Montagem sobre Reprodução/Redes Sociais e Divulgação/MPMG)

A desembargadora Márcia Milanezdode Justiça André Luiz Garcia de Pinho, denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), como responsável pelada esposa, Lorenza Maria Silva de Pinho. O crime ocorreu em abril, no apartamento do casal , na Região Oeste de Belo Horizonte.





A prisão preventiva foi mantida com base no artigo 316 do Código de Processo Penal, que determina que “uma vez ordenada a prisão preventiva, o próprio órgão emissor da prisão deverá, a cada 90 dias, avaliar, fundamentadamente, se é necessária a manutenção da prisão, sob pena de ela se tornar ilegal.”





Em sua decisão, a desembargadora Márcia Milanez, relatora do caso, afirmou que a prisão preventiva foi decidida por unanimidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.





“A periculosidade manifesta do denunciado – a qual representa um risco a uma futura e eventual instrução processual, inclusive por implicar vislumbrável temor nas testemunhas do caso – mantém-se presente como fundamento cautelar da prisão, na medida em que, caso venha a ser instaurada a ação penal por decisão desta Corte, a audiência de oitiva das testemunhas ainda estaria pendente de realização” disse.





A magistrada também lembrou que a prisão preventiva do promotor já foi submetida à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. A Corte indeferiu a liminar postulada pelo promotor , sob a relatoria do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que afirmou: “Como visto, ao que parece, a prisão foi decretada em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado no crime - teria tentado matar a vítima, sua própria esposa, por intoxicação, misturando medicamentos com bebidas alcoólicas, como não obteve êxito, decidiu asfixiá-la, causando a morte”.





esposa, encontrada sem vida no apartamento do casal no Bairro Buritis, Região Oeste de BH. O promotor está preso desde 4 de abril , dois dias depois da morte da, encontrada sem vida no apartamento do casal no Bairro Buritis, Região Oeste de BH.





denúncia do Ministério Público oferecida contra André Luiz. Ele foi Na próxima quarta-feira (11/8), o Órgão Especial do TJMG analisa se aceita ou não ado Ministério Público oferecida contra André Luiz. Ele foi denunciado em 30 de abril pelo crime de homicídio qualificado , por se tratar de feminicídio, além de motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. A sessão está marcada para 13h30.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz