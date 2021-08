Frio: Mariana cria local de acolhimento, mas não tem adesão no primeiro dia

Foi disponibilizada uma sala da escola municipal Santa Godoy, no Centro de Mariana, com espaço para abrigar 22 moradores em situação de rua (foto: Divulgação/ Prefeitura de Mariana)

Na segunda semana de temperaturas baixas em Mariana, com média de 8ºC, a prefeitura começou a disponibilizar uma sala de aula de uma escola pública para abrigar à noite os moradores em situação de rua da cidade. A ação começou nessa segunda-feira (2/8). Dos 22 moradores em situação de rua identificados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, nenhum procurou o serviço.

O órgão acredita que a pouca adesão foi pelo fato de o serviço ser novo na cidade e a campanha para divulgar a ação, com apoio do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP, ter começado em cima da hora, tanto nos locais onde eles ficam como nas redes sociais.

O secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Walber Luis Silva, explica que a ação foi concluída no final da tarde dessa segunda-feira e foi feita uma busca ativa nos pontos onde as pessoas em situação de rua pernoitam na cidade - na subida do Bairro Cabanas e próximo ao terminal turístico. Assim foi feito o convite para se abrigarem na escola, mas como muitos deles já haviam se ajeitado para passar a noite, eles optaram por não irem na segunda-feira e deixaram para esta terça.

Como ninguém compareceu, o secretário afirma que hoje funcionários do Centro POP vai conversar com essas pessoas e explicar sobre a importância de se abrigarem nas noites de baixas temperaturas. Além disso, a prefeitura vai utilizar as redes sociais e orientar a população a procurar o Centro Pop ou a Defesa Civil, caso vejam alguém ao relento.

“Uma vez que todos têm direito aos espaços públicos, cabe ao poder público apenas ampliar/consolidar esses direitos, ofertando, nesse caso, uma possibilidade de cuidado. Com isso, a ajuda da população também é importante”.

De acordo com o secretário, a escolha da Escola Municipal Santa Godoy foi estratégica para facilitar a ida e alimentação dos moradores em situação de rua, porque o local fica próximo ao Centro POP.

“Todos os dias o Centro POP, que fica próximo a essa escola, já oferece café da manhã e almoço para as pessoas em situação de rua. Assim, optamos por permanecer com essa logística, uma vez que não teríamos mão de obra para a alimentação ser feita na escola nesse período de pandemia.”

Como funciona

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas baixas em Mariana vão oscilar de 8ºC a 11ºC até sexta-feira (6/8), data prevista para o fim da ação da prefeitura.

A pernoite vai acontecer com entrada às 19h até 20h e a saída às 7h, que é quando a escola começa as atividades de volta às aulas presenciais. Os abrigados terão colchão e cobertor e ficarão, a princípio, abrigados em uma sala da escola. Caso aumente a demanda, a prefeitura vai ampliar a oferta para mais salas.

Walber Luis Silva conta que foi feito o reconhecimento do quantitativo de moradores em situação de rua na cidade durante a campanha de vacinação contra a COVID-19. Com o apoio do Centro Pop, foram feitas buscas ativas, que reconheceram 22 pessoas nessa situação em Mariana.

“Destas, 19 aceitaram se vacinar contra a COVID-19. Temos, ainda, uma média de 10 pessoas que são "flutuantes", ou seja, pessoas que fazem uso da rua durante o dia, mas voltam para casa à noite e aquelas que estão só de passagem pela cidade."