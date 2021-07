Cidade de Mariana ganha dois monumentos no Dia de Minas: 'Orgulho'

O monumento horizontal é uma homenagem a um dos maiores mestres construtores do período colonial brasileiro: José Pereira da Arouca (foto: Prefeitura de Mariana/Divulgação) Dia de Minas Gerais, Mariana. Naquela época, os visitantes chegavam ao recém-povoado e não encontravam um marco indicativo que, após 325 anos, na celebração dessa memória, torna-se um símbolo de boas-vindas. celebrado em 16 de julho , remonta a chegada, em 1696, da bandeira chefiada pelo coronel Salvador Fernandes Furtado de Mendonça à região onde hoje está a cidade de. Naquela época, os visitantes chegavam ao recém-povoado e não encontravam um marco indicativo que, após 325 anos, na celebração dessa memória, torna-se umde boas-vindas.

Criação

De acordo com o artista plástico, Rinaldo Urzedo, foi feito um trabalho de pesquisa em conjunto com o historiador e professor, Cristiano Casimiro, em que puderam identificar quais seriam os elementos mais característicos a serem construídos. Os monumentos foram planejados durante um mês e a obra levou três meses para ficar pronta.

O primeiro monumento é vertical, foi desenhado e construído com inspiração nos chafarizes coloniais, possui 11 metros de altura em formato característico das fontes coloniais, dois pináculos e uma coroa, cornija e um frontão detalhado no melhor estilo colonial. “A identificação do nome 'Mariana' em sentido vertical embeleza o monumento”, conta.

Monumento vertical tem 11 metros de altura e foi construído inspirado nos chafarizes coloniais (foto: Prefeitura de Mariana/Divulgação)

Já o segundo, horizontal, é uma homenagem a um dos maiores mestres construtores do período colonial brasileiro, José Pereira da Arouca. Além de construir diversos prédios em Mariana e Vila Rica, o mestre Arouca, em 1782, foi contratado para construir uma nova estrada entre Mariana e Vila Rica.

“Como artista sinto uma honra imensurável pela oportunidade que me foi dada pelo prefeito. Como marianense sinto-me feliz por compartilhar com meus contemporâneos um marco para nossa cidade, este cartão de visitas que representa o que somos: um povo culto e apreciador das artes e da literatura”.

'Orgulho'

De acordo com a secretária de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer, Andréa Umbelino, Mariana tem vocação turística e o portal simboliza o potencial do lugar que agora ganha uma nova imagem para representar Minas Gerais.

“Além da ideia de identidade e divulgação do município, os edifícios despertam um sentimento de pertencimento da população e orgulho de quem vive na nossa cidade. Essa é mais uma etapa rumo a um futuro diferente e promissor, tendo a atividade turística como indutor da economia”.