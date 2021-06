Festival de Teatro Comunitário de Mariana reúne produções de estudantes

O evento é sem fins lucrativos e foi organizado pelos alunos da Escola Estadual João Ramos Filho, em parceria com as comunidades de Passagem de Mariana e Cabanas.

A edição deste ano ocorre por meio dos recursos da Lei Federal Aldir Blanc, de Emergência Cultural. A Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, que estabelece ações ao setor cultural como medida de enfrentamento à pandemia pela COVID-19.

Cartaa Festeco 2021 (foto: Divulgação )

A edição é totalmente on-line e tem como tema “Confinamentos e Resistências” com a proposta de debate e reflexão sobre o teatro e o audiovisual.

As apresentações, ao vivo ou gravadas, serão transmitidas pela plataforma Zoom para o canal no Youtube do Festeco.

O tempo estimado para cada apresentação é de 15 a 25 minutos. Posteriormente, será realizado um bate-papo com os artistas.



Segundo a organização do festival, a plateia virtual terá no máximo 100 pessoas, sendo 50 espectadores voluntários, 40 artistas participantes do festival, cinco integrantes do júri técnico e cinco organizadores do festival.

O V Festeco é de caráter competitivo e ofertará três categorias: categoria cenas em minutos de artes cênicas na fase estudantil,categoria audiovisual cênico e categoria apresentação teatral em tempo real, on-line.