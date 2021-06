Projeto "Diário do mar em Minas" usa o sal grosso como matéria-prima (foto: Alexandre Guzanshe)



Beatriz explica que o trabalho consiste em arte visual, com o “desenho” da palavra “mar’ em determinado ponto da cidade. No mesmo local, ela interage com o público, com diálogos relativos ao oceano.

A artista é carioca, nascida em Copacabana, que tem como referência uma das praias mais famosas do mundo. Há 20 anos, a artista plástica se mudou para Belo Horizonte.

Como ela mesmo diz, a ausência do mar em sua vida tornou-se tão presente que a solução que encontrou foi vivenciar isso através da arte. Foi daí que surgiu o “Diário do mar de Minas”, para “levar o mar” para as cidades mineiras

Além das performances e da interação com o publico, a inciativa envolve a fotografia. Conta com os registros do fotógrafo Alexandre Guzanshe, do Estado de Minas.



Viabilizado por meio de edital da Lei de Incentivo à Cultura Aldi Blanc, projeto emergencial de auxílio aos artistas atingidos pela pandemia da COVID-19, a criação artística já passou por Belo Horizonte e outras seis cidades mineiras: Aimorés, Cataguases, João Joaquim de Bicas, São João del Rei, Ipanema e Capitólio.

Beatriz Mom salienta que Januária se destaca por proporcionar uma imagem encantadora: o pô-do-sol no Rio São Francisco. Ela afirma que a ideia é montar a criação artística do “Mar de Minas” na praia do Velho Chico em Januária, aproveitando os encantos naturais.

Ela explica o uso do sal grosso em seu trabalho artístico. “O sal contém o mar; é o mar desidratado. É só hidratar que o mar volta!”, observa Beatriz.





A artista ressalta que com o uso do sal escreve e desenha a palavra MAR. Em frente ao seu “mar”, instala barracas e cadeiras de praia para ali sentar e ler poemas e interagir com o público.

Na interação com o público, Beatriz lê os poemas que falam do mar ou da falta do mar em Minas. A artista lembra que existem muitos escritores mineiros que tratam da “falta do mar” em Minas em seus textos e criações poéticas.

“Essa ausência-presença do mar em Minas Gerais é percebida desde os versos de Tomás Antônio Gonzaga, o primeiro a apontar para a dualidade mar-montanha”, afirma Beatriz Mom.

A artista lembra que “essa espécie de nostalgia-de-mar-sem-nunca-ter-tido-o-mar” está presente também nas obras de João Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, Murilo Mendes, Ana Martins Marques, entre outros tantos poetas e escritores de Minas Gerais.