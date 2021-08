Servidores decidem pela volta às aulas presenciais só após 2ª dose

Cidade decidiu suspender a volta às aulas presenciais após ouvir os trabalhadores de educação (foto: Prefeitura de São Gonçalo do Abaeté/Divulgação) São Gonçalo do Abaeté, Noroeste de Minas, decidiu adiar a volta às aulas presenciais para setembro após ouvir os servidores da educação. A mudança ocorreu após mais de 80% dos trabalhadores da área votarem que o retorno ocorresse apenas após a aplicação da segunda dose da vacina contra COVID-19. A Prefeitura de, Noroeste de Minas, decidiu adiar apara setembro após ouvir os servidores da. A mudança ocorreu após mais de 80% dos trabalhadores da área votarem que o retorno ocorresse apenas após a aplicação da segunda dose da vacina contra COVID-19.

crítico, difícil nesta pandemia. Fizemos um levantamento com todos os profissionais e 82% de todos os nossos servidores da educação acharam por bem, por prudência que as aulas presenciais a partir do momento em que todos eles recebessem a segunda dose da vacinação", anunciou o prefeito da cidade com 8 mil habitantes, Fabiano Lucas (PV), em publicação nas redes sociais. "Ainda estamos vivendo um momento, difícil nesta pandemia. Fizemos um levantamento com todos os profissionais e 82% de todos os nossos servidores da educação acharam por bem, por prudência que as aulas presenciais a partir do momento em que todos eles recebessem a", anunciou o prefeito da cidade com 8 mil habitantes, Fabiano Lucas (PV), em publicação nas redes sociais.

O gestor municipal disse que essa vacinação complementar de todos os trabalhadores da educação deve ocorrer ainda neste mês de agosto. "As aulas presenciais vão retornar a partir do dia 13 de setembro", definiu, ao dizer que é pai de filho que está na escola e sabe do prejuízo causado pela pandemia.

"Vamos trabalhar muito para que a gente possa recuperar essa grande perda que teve devido à pandemia. Peço muito a compreensão de vocês", afirmou.

Vacinação na cidade

São Gonçalo do Abaeté já aplicou a primeira dose para um número maior do que o estimado para a educação. Segundo o Vacinômetro, do governo estadual, eram esperadas 94 pessoas. Na dose inicial, 154 trabalhadores receberam o imunizante.

A cobertura para a segunda dose está em 49,7%. A prefeitura argumenta que, neste mês, vencem os prazos para que os profissionais possam ser imunizados novamente.