Escolas estaduais de BH voltam a ter aulas presenciais em 3 de agosto

Escola Estadual Batista Santiago, no Bairro Santa Mônica, na Região de Venda Nova, em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Depois do aval da Prefeitura de BH, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) vai progredir a retomada das aulas presenciais nas escolas estaduais na capital mineira. A partir de 3 de agosto, estudantes do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do médio poderão voltar a esse regime.

De acordo com a Educação estadual, as escolas vão voltar das férias do meio do ano noem BH: uma semana no presencial e outra no remoto.

Como sempre, as famílias que temerem o risco de infecção pelo novo coronavírus poderão manter os estudantes no regime remoto de aulas.

No próximo dia 30, o Estado vai informar quais escolas vão ofertar aulas presenciais para estudantes do 3º ano do ensino médio e do 9º ano do fundamental.



A lista será disponibilizada no site do governo.

Segundo números da SEE-MG, cerca de 54 mil estudantes serão afetados por esse avanço. São 130 escolas sob administração do governo estadual em Belo Horizonte.

Desde 12 de julho, os estudantes do ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, já retornaram ao ensino presencial nas escolas estaduais em BH. No entanto, a rede está de férias desde segunda-feira (19/7), com volta marcada para 3 de agosto.

Até o momento, em todo o estado, são 450 escolas, em 62 municípios, que iniciaram as atividades presenciais com o 3º ano do ensino médio.



Em todas as etapas de ensino, a retomada já soma 751 escolas em todo estado.

Todas essas unidades, segundo o governo, preencheram uma lista de requisitos para permitir a retomada das aulas presenciais.



Elas também precisam respeitar protocolos criados pela Secretaria de Estado de Saúde.

Decreto

A Prefeitura de Belo Horizonte oficializou, por meio de decreto, a autorização para a retomada das aulas presenciais dos estudantes do ensino médio da capital. A volta já havia sido anunciada nessa quinta-feira (22/7).

Segundo a publicação, a partir de agora, estão permitidas as atividades presenciais em escolas de ensino médio de segunda-feira a sábado e sem restrição de horário.

Nessa quinta, administração municipal informou que o Matriciamento de Risco (MR) está em 85%, o que permite o retorno das aulas presenciais do ensino médio no município.

“Para a volta era necessário que o índice chegasse a pelo menos 81%, enquanto para os demais níveis de ensino é um índice mínimo de 91%”, disse em nota.

O MR tem medição a partir da incidência da COVID-19 a cada grupo de 100 mil habitantes e sua tendência, além da taxa de mortalidade (que implica pressão sobre o sistema de saúde) e sua tendência.