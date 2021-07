Mangueira de botijão de gás pega fogo em restaurante na Savassi

Segundo os bombeiros, não houve danos significativos ao estabelecimento (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação )

Um vazamento de gás incendiou a mangueira do botijão em um restaurante na, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e chamou atenção de quem passava por lá na tarde desta terça-feira (27/7),Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência na. Os militares retiraram o botijão do estabelecimento para queima completa em segurança.Duas equipes estiveram no local e orientaram o dono do. Ainda segundo a corporação, não houve vítimas. Também não houve danos significativos ao estabelecimento.