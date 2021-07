Bombeiros salvam cachorro que ficou com cabeça presa em lata de tinta

Dona não sabe como o cão enfiou a cabeça na lata (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros) cachorro ficou com a cabeça presa em uma lata de tinta vazia na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, e precisou ser salvo pelo Corpo de Bombeiros antes que se cortasse.



O caso foi registrado nesta sexta-feira (23/7) no Bairro Santa Tereza. Os militares informaram que a dona do cachorro, da raça rottweiler ,não soube dizer como ele enfiou a cabeça na lata, e que só percebeu o que tinha ocorrido quando foi alimentar o cão.



Foi preciso ter cuidado na retirada da lata de 18 litros, uma vez que o metal poderia cortar o pescoço do animal.



Apesar do tamanho do cachorro e do fato da raça ser, geralmente, agressiva, os bombeiros afirmaram que a lata foi retirada sem nenhum ferimento ao animal.



Após o trabalho, ele pôde voltar aos cuidados da dona.