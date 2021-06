Retroescavadeira derruba poste e quase provoca tragédia em Araguari

Acidente será investigado pela Polícia Civil, que quer saber as causas (foto: CBMMG)

A simples limpeza de um lote, no Bairro Amorim, em Araguari, na Região do Triângulo, por pouco não se transformou em tragédia. É que a retroescavadeira que executava o serviço acabou puxando os fios da rede elétrica e derrubando um poste em cima de uma casa.

O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (28/6). Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, no momento em que a retroescavadeira puxou os fios, o poste partiu na base e caiu, ficando escorado no muro e no telhado da residência.

De imediato, houve um incêndio num transformador da rua e havia o risco de eletrocução na residência. No momento em que chegaram ao local, os bombeiros fizeram a evacuação da casa.

O local foi isolado e a rua fechada. Uma equipe da Cemig compareceu ao local para efetuar a troca do poste e refazer a rede de energia elétrica.