Bombeiros combatem incêndio em vegetação no Morro do Papagaio, em BH

Incêndio começou por volta das 14h na Avenida Senhora do Carmo, na subida para o Bairro Belvedere (foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação)

Umatingiu uma vegetação no, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (26/7).De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 14h na Avenida Senhora do Carmo, na subida para o Bairro, cerca de um quilômetro antes do Ponteio Lar Shopping.Por volta das 16h15, a corporação informou que as chamas ameaçavamde. Na avenida principal, não há implicações na visibilidade do trânsito.O ponto com maior risco fica incêndio noesquina com a Rua Manoel Guilherme Roscoe.