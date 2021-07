Itaúna abre vacinação para pessoas com 35 anos e industriários com 30 anos

Itaúna amplia vacinação contra COVID-19 para pessoas a partir de 35 anos (foto: Rodrigo Nunes/MS)

Itaúna, cidade do Centro Oeste de Minas, amplia a vacinação contra COVID-19 para pessoas a partir de 35 anos. Profissionais da indústria no município a partir de 30 anos também serão contemplados com o imunizante.



O cadastro estará aberto nesta sexta-feira (23/07) e deve ser feito no site da prefeitura de Itaúna. Para quem tem 35 anos completos, o cadastro estará disponível a partir das 9h; e para quem trabalha na indústria em Itaúna o cadastro estará aberto a partir das 12h.

Estarão disponíveis 2.720 doses para pessoas residentes na cidade a partir de 35 anos de idade, sendo 120 para aplicação da vacina em cada Unidade Básica de Saúde nos bairros da cidade e 200 doses para aplicação no Posto de Saúde Central.



A vacinação será na próxima terça-feira (27/07), às 9h, nas unidades de saúde (nesta data haverá vacinação apenas da 1ª dose para este público específico).



No momento da vacinação a pessoa deverá levar um comprovante de endereço impresso e documento oficial com foto.

Trabalhadores da indústria

Também estará aberto a partir das 12h, nesta sexta-feira (23/07), o cadastro para as pessoas que trabalham no setor industrial em Itaúna e que tenham 30 anos completos ou mais.



Para este público, estão disponíveis 810 doses de vacina, que serão aplicadas na próxima quarta-feira (28/07), das 8h às 10h, no estacionamento da Avacci (na parte de trás da Secretaria Municipal de Saúde, no Bairro São Geraldo).

Os profissionais do setor industrial no momento da vacinação devem levar original e cópias (que ficarão retidas) da Carteira de Trabalho assinada ou contrato de trabalho ou contracheque de junho/2021; documento oficial com foto; declaração do proprietário da empresa informando o CNAE de atuação ou cartão CNPJ; e comprovante de endereço.

Vacinômetro

De acordo com os dados da prefeitura de Itaúna, até o dia 16/07 (última atualização do vacinômetro na cidade), 37.886 pessoas receberam a primeira dose de vacina contra COVID, 9.933 pessoas estão imunizadas com a segunda dose e 472 pessoas receberam a vacina de dose única.

A cidade experimenta queda constante nos índices de disseminação da COVID. Nesta quinta-feira (22/07), apenas seis pessoas testaram positivo para a doença na cidade e o Hospital Manoel Gonçalves – que além de Itaúna atende também aos pacientes de Itatiaiuçu, Itaguara e Piracema – tem no setor COVID apenas 12 pessoas internadas, sendo 10 pacientes no CTI e dois na enfermaria.