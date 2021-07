Final de campeonato de futebol poderá ter até 250 pessoas no estádio

Depois de um ano e meio de portões fechados devido à pandemia de covid-19, o Estádio municipal José Flávio de Carvalho, em Itaúna, terá público novamente (foto: Prefeitura de Itaúna/Divulgação)

Depois de um ano e meio com os portões fechados para o público por causa da pandemia de COVID-19, o Estádio José Flávio de Carvalho, em Itaúna, cidade da Região Centro Oeste de Minas, poderá receber novamente os torcedores.



As competições esportivas já estão acontecendo em Itaúna desde o dia 16 de maio, quando tiveram início os campeonatos de futebol da cidade.



Entretanto, somente era permitida nos estádios a presença dos atletas e comissão técnica. A última partida com torcedores aconteceu no dia 21 de dezembro de 2019.



onda verde, e a macrorregião Oeste, da qual a cidade é integrante, está na onda amarela.



A presença dos torcedores no estádio acontecerá seguindo protocolos estabelecidos para garantir a segurança sanitária do evento:

Utilização de máscara cobrindo boca e nariz

Disponibilização de álcool gel 70% para higienização das mãos

Distanciamento entre torcedores

Aferição de temperatura das equipes, torcidas e trabalhadores

O secretário de Esportes e Lazer de Itaúna, Nelson Eustáquio Dias Júnior, disse ao Estado de Minas que para garantir o cumprimento das medidas haverá 10 seguranças no local. Eles irão orientar o público sobre o distanciamento. A Polícia Militar dará cobertura ao evento.



“Estamos voltando com a torcida em estádio apenas na final, seguindo todas as medidas sanitárias impostas na Onda Amarela do Plano Minas Consciente. Importante ressaltar que não será permitida a entrada no estádio sem o uso correto da máscara e com nenhum tipo de bebida alcoólica. Contaremos com apoio da Polícia Militar, além de equipe de segurança que fará a contagem de público, aferição de temperatura e higienização das mãos com álcool 70% nas entradas do campo” enfatizou o secretário Nelson Júnior.

A realização do jogo, de acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer de Itaúna, seguirá a Nota Técnica nº 18/SES/COES MINAS COVID-19/2021, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.



A nota dispõe sobre medidas sanitárias específicas que devem ser aplicadas para organização de eventos e atividades esportistas/desportivas com presença de público, visando garantir a saúde de participantes, expectadores e trabalhadores envolvidos.

Novo Horizonte x Lourdes

O Campeonato Itaunense de Futebol Bairro x Bairro teve sete equipes participantes e envolveu 175 atletas e 21 integrantes nas comissões técnicas.



Foram 12 jogos até a final deste sábado entre os times dos bairros Novo Horizonte x Lourdes. A partida será às 15h30 e a entrada será 1 kg de alimento não perecível. A competição não acontecia em Itaúna desde 2008.

Estádio Municipal José Flávio de Carvalho teve presença de público pela última vez no dia 21 de dezembro de 2019 (foto: Prefeitura de Itaúna/Divulgação)

Além do Campeonato Bairro x Bairro, está em andamento em Itaúna o Campeonato Itaunense de Futebol Rural, na fase semifinal, e terminou recentemente a Copa Itaúna de Futebol Feminino Adulto. Nenhuma das outras competições tiveram presença de público.