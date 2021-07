Triângulo Sul recebe a 30ª remessa de vacinas contra a COVID-19

A chegada da nova remessa da SRS Triângulo Sul acontece em sua sede em Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) A Superintendência Regional de Saúde Triângulo Sul, em Uberaba, recebe no início da noite desta quarta-feira (21/7) a 30ª remessa de doses da vacina contra a COVID-19. São mais aproximadamente 25 mil doses que serão divididas entre a maior cidade da região, que deve ficar com cerca de 12 mil, e outros 26 municípios.

Além disso, segundo informações do superintendente da SRS Triângulo Sul, Mauricio Ferreira, a 30ª remessa será destinada também para o público de 50 a 54 anos, conforme o programa do Ministério da saúde.

“Mas os municípios são os responsáveis pela vacinação. O ministério define o público alvo e adquire as vacinas e o Estado faz chegar aos municípios. No caso de Minas Gerais, a Secretaria de Estado a Saúde faz toda a logística de fazer chegar de forma adequada aos 853 municípios e cada município pode fazer sua gestão sobre o processo da vacinação", explica Fereira.

Ele ressalta que alguns municípios já avançaram bastante na questão da idade. "Não há nenhum demérito nisso. Ao contrário, vai se agilizando na medida que pode, porém, sem comprometer ao que foi orientado pelo ministério."

O superintendente explica ainda que, se o município tem agilidade e encontra meios de fazer a fila andar, sem provocar perdas de público, entende-se ser uma ação benéfica. "As faixas etárias são devidamente convocadas e as idades vão baixando. Tudo de acordo com a capacidade das equipes municipais”, diz Mauricio Ferreira.

Confira a quantidade de doses e nomes dos fabricantes de cada uma das 27 cidade da Regional de Saúde do Triângulo Sul (foto: Mauricio Ferreira/Divulgação)

Os novos imunizantes chegam no início da noite desta quarta-feira na rede de frios da SRS Triângulo Sul, em Uberaba, mas serão distribuídos aos outros 26 municípios desta Regional nesta quinta-feira (22/7).

Em Uberaba, a maior cidade do Triângulo Sul, segundo a Secretaria de Saúde, pessoas sem comorbidades com 36 anos foram imunizadas nesta quarta-feira, sendo que nesta quinta-feira (22/7) a vacinação será voltada para as pessoas de 35; na sexta (23/7), para as de 34; na próxima segunda-feira (26/7), as de 33 anos; e na próxima terça-feira (27/7), as pessoas de 32 anos.

No sábado (24/7), será realizado em Uberaba o Dia D da 2ª dose. “As pessoas que estão agendadas para tomar a 2ª dose de 26 a 30 de julho podem antecipá-la para esse dia. Aquelas que estão agendadas para esta semana, de 19 a 23, e ainda não foram a um dos pontos de vacinação, também podem tomar a 2ª dose no sábado”, informou a Secretaria de Saúde de Uberaba.

A vacinação dos trabalhadores da indústria acima de 30 anos, que ainda não compareceram, segue durante esta semana.

Segundo o último Vacinômetro divulgado pela prefeitura de Uberaba, a cidade já vacinou 219.407 pessoas, sendo que 164.325 foram com a 1ª dose, 47.204 com a segunda e 7.878 com dose única.