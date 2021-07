Saiba por que a PBH convocou primeiro o público de 52 anos para a 2ª dose

Público de 52 anos foi vacinado com CoronaVac, que tem prazo menor para a aplicação da segunda dose (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) antecipou a segunda dose da vacina contra a COVID-19 do público de 52 anos para sábado (24/7). A Secretaria Municipal de Saúde explica que o grupo foi convocado antes das pessoas com comorbidades e de 59 a 53 porque as de 52 receberam CoronaVac. Nesse caso, o prazo para segunda dose é a partir de 15 dias.



Ainda de acordo com a administração municipal, pessoas de 59 a 53 tomaram Astrazeneca (prazo estimado de 28 a 90 dias dias após primeira dose). Já as pessoas do grupo que compõe comorbidades receberam Pfizer (prazo estimado de 21 a 90 dias após primeira dose).





Para a conclusão do, todos devem apresentar o cartão com a aplicação da primeira dose, o comprovante de residência, documento de identidade e CPF.



Neste sábado (24/7), exclusivamente, os postos fixos, extras e os pontos drive-thru funcionarão das 8h às 13h.



As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo. Os postos, que são específicos para cada público, estarão disponíveis no portal da Prefeitura.



Confira a programação para os próximos dias:



22 de julho, quinta-feira: pessoas de 39 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

23 de julho, sexta-feira: pessoas de 38 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

24 de julho, sábado: segunda dose para pessoas de 52 anos;

Vacinação em BH

Belo Horizonte ultrapassou, nessa terça-feira (20/7), a marca de 500 mil pessoas vacinadas contra a COVID-19 com a Conforme o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, 510.365 moradores da capital completaram o esquema deaté o momento. Outras 35.186 receberam a dose única da(Johnson & Johnson).Assim, segundo os registros oficiais, há 545.551 pessoas totalmente imunizadas contra o novoem BH.Sobre a primeira dose, a prefeitura contabiliza 1.317.820 aplicações. Esses números significam que a capital mineira tem 57,6% do seuimunizado com a primeira injeção, enquanto 23,2% completaram o esquema vacinal.