Uberaba amplia plano de vacinação para atingir população dos 32 e 33 anos

Dia D de vacinação da segunda dose contra a COVID-19 acontecerá no sábado, em Uberaba (foto: André Santos/Prefeitura Municipal de Uberaba)

Uberaba amplia campanha de vacinação contra a COVID-19 para o público de 32 e 33 anos na cidade. A partir da próxima segunda-feira (26/07) e terça-feira (27/07), a prefeitura pretende imunizar as pessoas dessas faixas etárias.

O público em geral segue dentro do plano de imunização por idade, sendo que pessoas com 36 anos serão vacinadas na quarta-feira; 35, na quinta-feira; 34, na sexta-feira; 33, na segunda-feira e 32, na terça-feira.

A Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel), a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) e as Unidades de Saúde irão receber as pessoas para aplicação da vacina das 8h30 às 16h.

A Unidade do Valdemar Hial Júnior, no Bairro Tancredo Neves, irá vacinar até às 20h.

Veja quais as unidades de saúde estão aplicando a vacina contra a COVID:



UMS Aluízio Prata, Bairro Elza Amuí, das 8h30 às 16h;

UMS Ézio de Martino, Bairro Boa Vista, das 8h30 às 16h;

UMS Maria Tereza, Bairro de Lourdes, das 8h30 às 16h;

UMS Nossa Senhora da Abadia, Bairro Abadia, das 8h30 às 16h;

UMS Dr. Romes Cecílio, Bairro Morumbi, das 8h30 às 16h;

UMS Valdemar Hial, Bairro Fabrício, das 8h30 às 20h.

A aplicação na unidade Ézio Martino, no Bairro Boa Vista, ocorre na Igreja Nossa Senhora das Graças.

Dia D

No sábado (24/07), acontecerá o Dia D da 2ª dose. Especificamente neste dia, a campanha ocorrerá apenas na Funel, das 8h30 às 16h.

Quem agendou para a tomar a segunda dose de 26 a 30 de julho poderá antecipar para esta data.

Quem também agendou para esta semana, de 19 a 23, e não compareceu a nenhum ponto de aplicação da vacina também terá a oportunidade de tomar a 2ª dose

no final de semana.

Importante ressaltar que durante a semana a aplicação da segunda dose segue normalmente e as pessoas que se cadastraram devem tomar o imunizante.



Quem tomou a primeira dose da AstraZeneca deve ir à Funel, à ABCZ e nas Unidades de Saúde.

Aquelas que receberam a primeira dose de CoronaVac precisam ir até à Funel para tomar a segunda.

Outros grupos

Aos trabalhadores da indústria, que ainda não compareceram, a aplicação seguirá durante a semana para o público de 30 anos.

Os trabalhadores de agências bancárias, profissionais de saúde, idosos acima de 60 anos, pessoas com comorbidade e deficiência permanente, gestantes puérperas e lactantes (até 6 meses), trabalhadores da educação, motoristas e trabalhadores de transportes no geral, seguem sendo contemplados pela campanha.

Documentação

Para se vacinar é preciso apresentar um documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência de Uberaba no nome da pessoa a ser vacinada. No caso de pessoas com comorbidade, é preciso apresentar um documento que comprove a condição de saúde.

Uberaba já vacinou 154.411 pessoas com a 1ª dose e 44.952 com a segunda – 5.347 tomaram a vacina de dose única. No total, são mais de 204.710 imunizantes contra a COVID-19, aplicados.