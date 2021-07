Minas tem dia de céu claro; BH pode registrar 28°C neste fim de semana

BH terá dia de céu claro com temperaturas mais altas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) céu claro a parcialmente nublado em todo o Estado. Não há previsão de chuvas e a umidade do ar no Triângulo Mineiro continua em níveis críticos. A previsão dos meteorologistas é que o tempo fique mais quente até o fim da semana. A quinta-feira (15/7) será dea parcialmente nublado em todo o Estado. Não há previsão dee ado ar noMineiro continua em níveis críticos. A previsão dos meteorologistas é que o tempo fique mais quente até o fim da semana.









Ainda de acordo com o Inmet, a umidade do ar continua baixa, marcando 20% no Triângulo Mineiro. Este índice deve persistir durante o final de semana. BH apresenta um aumento e deve chegar aos 35% na tarde desta quinta (15/7).





A temperatura mínima do estado foi em Monte Verde, no Sul de Minas, com 6,7°C, e a máxima deve ficar no município de Montalvânia, no Extremo Norte, podendo alcançar os 33°C.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra