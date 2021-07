Temperaturas permanecem estáveis nesta quarta-feira (14/7) em Minas

Vista da Praça da Estação em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) céu claro a parcialmente nublado em praticamente toda Minas Gerais, exceto na região da faixa leste, onde o dia amanheceu com nuvens. Não há previsão de chuvas e a umidade do ar no Triângulo Mineiro e no Noroeste permanece em níveis críticos. A quarta-feira (14/7) será dea parcialmente nublado em praticamente toda Minas Gerais, exceto na região da faixa leste, onde o dia amanheceu com nuvens. Não há previsão dee ado ar noe no Noroeste permanece em níveis críticos.









Ainda de acordo com o Inmet, a umidade do ar continua registrando níveis abaixo dos 20% no Triângulo e Noroeste. Já na capital, a umidade ainda continua em 30% no período de maior aquecimento.





No restante do Estado, as primeiras horas da manhã desta quarta (14/7) foram de céu nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais áreas o sol aparece entre nuvens.



A temperatura mínima no Estado foi registrada em Monte Verde, na Região do Sul, com 3,8°C, enquanto a máxima deve ficar no município de Montalvânia, no extremo Norte, podendo alcançar os 32°C.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra