BH registra temperaturas mais amenas nesta terça (13/7)

Belo Horizonte amanheceu com céu azul e poucas nuvens (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) céu claro com poucas nuvens em praticamente todas as regiões nesta terça-feira (13/7). Entretanto, na Faixa Leste, o dia amanheceu com nevoeiros, mas não há previsão de chuvas. Já a umidade do ar atingiu novamente baixo índice no Triângulo e Noroeste do estado. Minas terá dia decom poucas nuvens em praticamente todas as regiões nesta terça-feira (13/7). Entretanto, na Faixa Leste, o dia amanheceu commas não há previsão de chuvas. Já ado ar atingiu novamente baixo índice noe Noroeste do estado.

Ainda de acordo com o Inmet, a umidade do ar voltou a atingir níveis abaixo dos 20% no Triângulo Mineiro e Noroeste. Já na capital, a umidade ainda continua em 30% no período de maior aquecimento.

Foram registrados nevoeiros nas primeiras horas da manhã no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais áreas o sol apareceu entre nuvens.

A temperatura mínima do estado foi registrada em Monte Verde, no Sul de Minas, com 3,1°C. A máxima está prevista para o Norte de Minas, com os termômetros podendo alcançar os 32°C.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira