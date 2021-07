Aulas presenciais em Fortuna de Minas só retornam em outubro

Fortuna de Minas estava entre as 800 cidades mineiras que poderiam retornar as aulas neste mês de julho. (foto: Reprodução/Câmara Municipal de Fortuna de Minas) A Prefeitura de Fortuna de Minas informou, por meio de nota publicada nessa terça-feira (13/7), que as aulas presenciais no município retornarão na primeira semana de outubro. A decisão ocorreu após uma reunião realizada no dia 7 de julho.

Segundo a nota, "mediante os resultados das pesquisas e também a opinião técnica dos presentes na reunião, tanto da educação quanto da saúde, decidiu-se pelo retorno presencial na primeira semana de outubro do presente ano".



Até agora, a cidade da Região Central de Minas resgistrou duas mortes causadas pela COVID (veja dados abaixo).



A previsão é que neste período os profissionais da educação estarão imunizados com a segunda dose da vacina contra a COVID-19.

Participaram da reunião o o prefeito municipal, Cláudio Garcia Maciel, o secretário de Educação, o vice-prefeito, Orisvan Silva, e representantes das escolas da rede municipal.

Leia abaixo a nota na íntegra:



“Mediante os resultados das pesquisas e também a opinião técnica dos presentes na reunião, tanto da educação quanto da saúde, decidiu-se pelo retorno presencial na primeira semana de outubro do presente ano, quando os profissionais da educação estarão imunizados com a segunda dose da vacina contra o covid-19 e a vacinação terá avançado no município, contemplando todos acima de 18 anos, pelo menos com a 1ª dose, tornando o retorno dos estudantes fortunenses mais seguro”

A COVID-19 em Fortuna de Minas

Segundo dados do Boletim Epidemiológico do governo de Minas, publicado nesta quarta-feira (14/7), Fortuna de Minas registrou 124 csos de COVID, e apenas duas pessoas morreram por causa da doença na cidade.



Já foram aplicadas 1.512 primeiras doses da vacina e 496 pessoas estão imunizadas com as duas doses. A cidade, que fica próxima a Sete Lagoas, tem 3.442 habitantes.