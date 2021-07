Homem põe fogo em apartamento e deixa mãe, irmã e sobrinho feridos em BH

Apartamento incendiado fica no quarto andar do prédio (foto: CBMMG/Divulgação)

Embriagado, WFS, de 51 anos, ateounoem que mora, na Rua Intersindical, Bairro Flávio de Oliveira, na Região do, em Belo Horizonte, e por pouco não provocou uma tragédia. A mãe, de 77 anos, a irmã, de 53, e um sobrinho, de 27 sofreram queimaduras e estãono Hospital João XXIII.O incêndio teve início às 3h deste domingo (11/7), quando começaram a chegar telefonemas pedindo por socorro na Central do. Foram 14, no total.

Quando os militares chegaram ao local, as vítimas ainda estavam no interior do apartamento e foi preciso que os bombeiros fizessem o resgate de maneira arriscada, em meio a muita fumaça.



A irmã do homem teve 70% do corpo queimado e passou por cirurgia. A mãe, que está em balão de oxigênio, por ter inalado muita fumaça, e o sobrinho contaram aos bombeiros que acordaram de madrugada, com muito calor e muita fumaça nos quartos.



Eles tentaram sair de casa. No entanto, não conseguiram, pois as chamas estavam altas, principalmente na sala.

Foi nesse instante que os bombeiros chegaram ao local e começaram a debelar o fogo, chegando às vítimas, que foram retiradas.

Fogo na madrugada acordou moradores de conjunto habitacional (foto: CBMMG/Divulgação)

Com a chegada da Polícia Militar, WFS, que estava no local, ainda dentro do prédio, foi preso, admitiu ter colocado fogo no apartamento. Ele tinha sintomas de embriaguez e falavaNão soube, segundo os policiais, explicar os motivos que o levaram a atear fogo na casa e por pouco não matou sua mãe, a irmã e o sobrinho. Ele foi preso e levado para a sede da 41ª Cia. da Polícia Militar.