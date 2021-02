Briga entre vizinhos pode ter motivado incêndio criminoso em Sete Lagoas

(foto: Redes Sociais/Reprodução)



Uma casa pegou fogo em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (26/02). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, há suspeitas de que o incêndio tenha sido criminoso, motivado por uma briga entre vizinhos.









Investigações dos militares suspeitam que o imóvel teria sido arrombado e o incêndio, supostamente criminoso, teria sido motivado por uma briga entre vizinhos, porém não foi informado qual seria o motivo do desentendimento.





Vizinhos que moram próximos ao local acordaram assustados com as chamas do incêndio. Em vídeos registrados, é possível ver a proporção das chamas provocadas pela ação do fogo. Confira: