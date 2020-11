Polícia investiga se incêndio em casa de Ituiutaba foi criminoso

(foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Umparcialmente, na madrugada desta sexta-feira (13), uma casa na Avenida Jacarandás,, em. As causas são desconhecidas e não houve feridos, pois as quatro pessoas que lá residiam foram retiradas pelo. A polícia investiga se o incêndio foi criminoso.Os bombeiros foram chamados por volta da 1h, para combater as chamas. Ao chegarem ao local, fizeram o isolamento da área e cortaram o fornecimento de energia elétrica da casa.A porta da casa já havia sido arrombada, o que facilitou o trabalho dos bombeiros, que retiraram os, levados para a parte externa da residência. Ao mesmo tempo, as pessoas foram retiradas do local.Para extinguir as chamas, foram utilizados cerca de 1.000 litros de água para extinção das chamas.O proprietário da casa alegou aos bombeiros que o incêndio teria sido provocado, mas não soube dizer quem seria o autor e nem o motivo.