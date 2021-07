PMs são recebidos a pedradas e garrafadas em baile com 3 mil pessoas

Havia muitas reclamações de moradores do local, onde fica Ocupação Guarani Kaiowá (foto: Semfronteirasbrasil.wixsites.com/Reprodução)

Pedradas e garrafadas. Assim os militares do Grupo Especial de Patrulhamento em Áreas de Risco (Gepar), da 39ª Companhia do 18 Batalhão da Policia Militar, foram recebidos, no princípio da madrugada deste domingo (11/7), na Rua Manoelita Chaves, em Contagem, onde ocorria um baile funk com cerca de 3 mil pessoas.

Segundo o tenente PM Rafael, que comandou a operação, havia muitas reclamações de moradores do local onde fica Ocupação Guarani Kaiowá. “A música era muito alta e estava incomodando. As pessoas reclamavam que não conseguiam dormir.”

O contingente policial era de 12 homens, mas, diante da reação dos participantes da festa, o tenente Rafael se viu obrigado a pedir reforço do helicóptero Pégasus para dar apoio à operação.

“Depois de cerca de meia hora, os participantes do baile começaram a se dispersar, mas ainda se aglomeravam em vários grupos pequenos. Finalizada a música, nos dedicamos a fazer essa dispersão, que felizmente, ocorreu tranquilamente, ao contrário do momento, tenso, de quando chegamos”, diz o militar.

Não houve feridos, segundo o policial, nem por parte dos militares nem por parte dos participantes do baile. Também não aconteceram prisões.