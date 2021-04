PM leva chuva de garrafas em baile funk que infernizava vizinhança

Aglomeração se deu em área de sítios em Raposos, na Grande BH, onde baile ilegal ocorria (foto: Reprodução/Google Street View)

Cerca de 200 pessoas receberam a Polícia Militar atirando pedras e garrafas quando os policiais acabaram com um baile funk ilegal em plena pandemia. A ação foi registrada em Raposos, na Grande BH. Três suspeitos foram detidos. Vizinhos reclamam de eventos e incômodos frequentes.





Drogas, armamento e munições apreendidos pela PMMG durante o baile funk (foto: PMMG/Divulgação )

Os policiais foram acionados por vizinhos, às 3h deste domingo (25/4), que reclamavam do som alto, consumo de álcool e drogas, sobretudo por adolescentes, em plena restrição de aglomerações para evitar o contágio e disseminação do novo cornavírus.Ao chegarem ao local, onde há vários sítios, os militares foram recebidos por uma chuva de garrafas e saraivadas de pedras atiradas pelos frequentadores, enquanto muitos deles tentavam fugir do local, segundo a PM.Em resposta, os policiais usaram armamento de balas de borracha (elastômetro) e granadas de gás lacrimogênio e efeito moral.Um rapaz de 21 anos foi detido com um revólver calibre 38, sem ter porte de arma. Ele ainda teria tentado se desfazer de uma sacola plástica com outros dois revólveres, além de 11 pontos de cocaína. O jovem resistiu à prisão e foi um dos indentificados pelos militares como tendo atirado garrafas contra os policiais.Ainda foram detidos um homem de 27 anos por tráfico de drogas, e outro, de 23 anos, que seria o proprietário do imóvel usado para o baile irregular. Em sua defesa, ele disse "não ter controle sobre o que os frequentadores faziam". Todos foram levados para a Delegacia de Plantão de Santa Luzia, na Grande BH.

