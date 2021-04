Homem é preso suspeito de chefiar tráfico na comunidade Mangueiras, em BH

Policiais prenderam homem e apreenderam as drogas com base em denúncia de um militar

Um homem foi preso neste sábado (24/4), na comunidade Quilombola Mangueiras, na Região Nordeste de Belo Horizonte, acusado de chefiar o tráfico de drogas. O local fica próximo ao Bairro Ribeiro de Abreu.

Por meio de informações repassadas por um policial, as viaturas do 16º batalhão daforam até a região e descobriram o local onde o autor armazenava as drogas.