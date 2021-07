Polícia prende homem suspeito de estuprar mulher duas vezes em Minas

A pequena e bela Carvalhópolis foi estremecida com a história do estuprador preso nesta sexta-feira (foto: Facebook/reprodução)

”. Esse é o nome dado, nos tempos atuais, ao homem que estupra uma mulher após chantageá-la. Esse foi o motivo que levou a polícia a prender, mediante mandado de prisão, um homem de 26 anos, na cidade de Carvalhópolis, no Sul de Minas. Ele foi preso em casa. A vítima é uma mulher de 20 anos.

A investigação foi feita pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), daRegional de Polícia em Pouso Alegre. A denúncia foi feita pela vítima, em abril deste ano.

Ela declarou ter conhecido o suspeito através das redes sociais, e que ele sempre direcionava as conversas para assuntos sexuais. E, apesar de achar estranho o comportamento do homem, passou a responder.

Algum tempo depois, a mulher conta que passou a ser ameaçada pelo homem, que poderia expor as mensagens, caso ela não o encontrasse, e dizia que essa seria a forma de deletar a conversa. Assustada, constrangida e amedrontada, a vítima decidiu encontrar-se com o homem, que na ocasião, a estuprou.

As investigações foram supreendentes, pois os policiais conseguiram filmagens do estupro. Segundo o relato dos policiais, foi opróprio estuprador quem fez a filmagem, e depois disso, continuou com as chantagens e ameaças, praticando ainda mais importunação sexual, conseguindo um novo encontro, quando repetiu o estupro.

O preso foi encaminhado para o sistema prisional e será indiciado por estupro e pelo, recentemente inserido no Código Penal, crime de perseguição, conhecido por “stalking”.