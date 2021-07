Na onda amarela, Sete Lagoas publica novo decreto com flexibilizações

Com o novo decreto, bares e restaurantes de Sete Lagoas poderão funcionar até à 1h (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Sete Lagoas, Região Central do Estado, deliberou nesta sexta-feira (9/7) sobre as novas regras de flexibilização de várias atividades na cidade, além do retorno gradual das aulas presenciais.

De acordo com o novo decreto, as principais regras de flexibilização foram a permissão de eventos com até 150 pessoas, circulação de veículos na Serra Santa Helena até às 20hs, extensão do horário dos bares e restaurantes até à 1h, autorização de teatros e cinemas com ocupação máxima de 35% e “espaços kids” com 50% de ocupação.

Segundo o comitê local, foram avaliados todos os indicativos do município e levado em consideração o potencial de contaminação de cada atividade.



As regras gerais e específicas constantes no protocolo sanitário-epidemiológico do Programa Minas Consciente devem ser seguidas.

“Não podemos relaxar. Passamos por uma das fases mais agressivas da pandemia e o descuido pode provocar um recuo neste processo”, alerta o prefeito Duílio de Castro (Patriota).

Continua sendo obrigatória a utilização de máscara sempre que sair de casa, em todas as atividades e em todos os estabelecimentos, a proteção também deve ser utilizada no transporte coletivo. E os comércios devem garantir ainda a higienização e o distanciamento.