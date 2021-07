Arraiá VacinaMoc: Montes Claros vacina 60 horas sem parar até domingo

Prefeitura espera imunizar toda a população da cidade com mais de 30 anos até o fim de domingo (foto: Fábio Marçal/Prefeitura de Montes Claros) vacinação em massa durante 60 horas sem parar, envolvendo o trabalho de quase 500 pessoas. Essa é a proposta do "Arraiá VacinaMoc", mutirão que começou nesta sexta-feira (9/7) em Montes Claros, no Norte de Minas, e só termina no fim da noite de domingo (11/7). O objetivo é acelerar a imunização contra a COVID-19. Umaem massa durante, envolvendo o trabalho de quases. Essa é a proposta do "", mutirão que começou nesta sexta-feira (9/7) em, no Norte de Minas, e só termina no fim da noite de domingo (11/7). O objetivo é acelerar a imunização contra a COVID-19.

Nesta sexta-feira, a vacinação ocorreu em 31 locais, em 28 salas nas unidades básicas de saúde dos bairros e nas estruturas de “drive-thru” no Montes Claros Shopping Center e nos serviços de “walk-thru" do Ibituruna Shopping Center e do Ginásio Darcy Ribeiro (Praça de Esportes), no Centro da cidade.

Neste sábado e domingo, as doses continuarão sendo aplicadas nas estruturas montadas nos dois centros comerciais do município.

Cronograma

Foi montado um cronograma para a vacinação durante o “mutirão”, por faixas etárias, em ordem decrescente. Pessoas com 38 anos foram as primeiras a receber a imunização nesta sexta, ainda de madrugada.

Mutirão da vacinação movimenta 500 pessoas: profissionais e estudantes da área da saúde, além de voluntários (foto: Fábio Marçal/Prefeitura de Montes Claros)

Já a partir das 4h - também na madrugada - de sábado (10/7), serão vacinados moradores do município com 34 anos, enquanto as pessoas com 30 anos vão receber a vacina a partir do primeiro minuto de domingo (11/7).

“O nosso principal objetivo é o avanço da imunização. Queremos aumentar a velocidade da vacinação para alcançar o maior número possível de pessoas imunizadas contra a COVID-19 em nossa cidade”, afirma a secretária municipal de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta.

Proteção

A secretária ressalta que o “mutirão’ visa intensificar a vacinação dos moradores entre 30 e 50 anos. “Pois, percebemos que, atualmente, há maior número de internações de pacientes nessa faixa etária. Então, temos que proteger essas pessoas, visando diminuir as internações hospitalares”, observa.

Dulce Pimenta destaca que Montes Claros tem cerca de 66 mil moradores com idades entre 30 a 38 anos, mas muitas pessoas dessa faixa etária já foram vacinadas por pertencerem a grupos prioritários ou serem portadores de comorbidades. Por isso, a estimativa é de que cerca de 40 mil pessoas ainda serão imunizadas no município.

Dulce Pimenta lembra que os moradores com mais de 30 anos poderão se vacinar normalmente após o “mutirão”.

O que precisa levar pra ser vacinado?

Para ser vacinado é preciso levar:

documento pessoal

cartão SUS (se tiver)

comprovante de endereço

Quem não tiver o comprovante de endereço no nome, pode se cadastrar em uma unidade de saúde do município (mais perto de onde mora) ou apresentar contrato de aluguel do imóvel onde reside.

Estrutura do “mutirão”

Segundo a secretária Dulce Pimenta, o “Arriá VacinaMoc” conta com o envolvimento de quase 500 pessoas, entre profissionais de saúde, voluntários e estudantes de medicina e de outros cursos da área de saúde.

Ela destaca também a montagem da estrutura, com a instalação de tendas nas unidades de saúde e nos dois centros comerciais de Montes Claros.

Vacinação em Montes Claros

Conforme o “Vacinômetro” da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros, 164.362 moradores já receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19 até esta sexta-feira (9/7). Outras 45.582 estão plenamente imunizadas, com a segunda aplicação. A cidade possui 414,8 mil habitantes.

Um grupo de 2.789 moradores recebeu a dose única da vacina da Janssen. Até agora, o município recebeu 255.828 doses de imunizantes contra a doença.

De acordo com o boletim do Setor de Epidemiologia da Prefeitura, até esta sexta-feira, Montes Claros registrou 38.920 casos do novo coronavírus, somando 894 mortes provocadas pela doença. Nas ultimas 24 horas, foram registrados 101 novos casos e uma morte causada pela COVID-19.