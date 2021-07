Com redução de casos, Betim desativa hospital de campanha para COVID

Quando inaugurado, em abril do ano passado, no Fiat Clube, hospital de campanha de Betim foi o primeiro em funcionamento em Minas Gerais (foto: Leo Lara/divulgação)

O avanço da vacinação contra a COVID-19 e a redução no número de casos da doença permitiu que a Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) fechasse o hospital de campanha, instalado no Fiat Clube. Também chamado de Centro Especializado em COVID-19 (Cecovid 2), o espaço não estava recebendo pacientes desde a última sexta-feira (2/7), mas a informação da desativação da estrutura só foi anunciada nesta sexta-feira (8/7).



A unidade, que iniciou os atendimentos em 8 de abril de 2020, foi o primeiro hospital de campanha em funcionamento em Minas Gerais. Nos 14 meses de funcionamento, 2.254 pessoas foram atendidas. Durante o pico de casos da pandemia, essa unidade chegou a ter 90 leitos ativos, com 88 pacientes internados e taxa de ocupação 98%.



De acordo com o secretário municipal de Saúde, Augusto Viana, a decisão foi tomada com base nos indicadores epidemiológicos da doença em Betim, na baixa da taxa de ocupação dos leitos clínicos e no avanço da vacinação. "O município possui uma rede de saúde pública ampla e bem estruturada, com capacidade para atender os casos leves de COVID-19. Os pacientes não ficarão desassistidos e aqueles casos que agravarem serão atendidos no Cecovid 4, que continua em funcionamento, no Centro Materno Infantil, com 130 leitos de UTI ativos”, afirmou o secretário.



Centro de Cuidados Intensivos para COVID-19 permanece



Além do hospital de campanha desativado, Betim conta com outra estrutura de atendimento exclusivo para a COVID-19. O Centro de Cuidados Intensivos para COVID-19 (Cecovid 4), funciona no prédio do futuro Centro Materno-infantil, no Hospital Regional e tem capacidade instalada de até 170 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Atualmente, 130 leitos estão ativos.



Desde a abertura até julho de 2021, o Cecovid-Betim 4 já atendeu 2.680 pacientes. Durante o pico de casos da pandemia, a unidade chegou a ter 130 leitos ativos, com 127 pacientes internados e a taxa de ocupação 98%.



Segundo a prefeitura, desde o início do funcionamento, em abril de 2020, o Hospital de Campanha e o Centro de Cuidados Intensivos já atenderam, juntos, quase cinco mil pacientes.

As unidades foram referência para a região de saúde de Betim, que é composta por 13 municípios, entre eles Bonfim, Brumadinho, Crucilândia, Esmeraldas, Florestal, Igarapé, Juatuba, Mário Campos, Mateus Leme, Piedade dos Gerais, Rio Manso e São Joaquim de Bicas, abrangendo uma população de cerca de 800 mil habitantes.



O Cecovid 4 recebe, ainda, pacientes de outros municípios de Minas Gerais, por meio da Central de Regulação de Leitos do Estado. O custeio do hospital de campanha era feito totalmente com recursos próprios do município, mas o Cecovid 4 utiliza, também, repasses federais, por meio do governo do estado.