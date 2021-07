PBH abre consulta para normatizar bicicletas e patinetes compartilhados

Patinetes elétricos já não existem mais para locação em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 9/9/2019)

A Prefeitura de BH abriu uma consulta pública (clique aqui para acessar) para ouvir a sociedade civil sobre a regulamentação do transporte por meios compartilhados, como patinetes e bicicletas, elétricos ou não.





O que diz a minuta

Histórico

O Executivo municipal planeja publicar um novo decreto paraa questão na cidade. A consulta aberta pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) ainda não teve nenhuma resposta até a noite desta segunda-FEIRA (5/7).O decreto deverá ser respeitado por empresas interessadas em implantar e operar o compartilhamento dena cidade.O objetivo da administração municipal é ampliar a oferta do serviço na capital mineira. Hoje, apenas na orla da Lagoa dao cidadão pode alugar bicicletas. São 100 veículos distribuídos por 14 estações.A consulta pública está aberta até 21 de julho. A minuta, uma espécie de prévia do decreto, está disponível neste link. Ela pode ser alterada mediante participação popular.Entre as regras do decreto estão ade 20 km/h, o uso de indicador de velocidade, campainha e sinalização noturna, elaboração de um termo de autorização, instalações de painéis publicitários e de mensagens para divulgar a marca dos apoiadores e conscientizar os usuários.Uma das medidas de segurança mais discutidas, os patinetes, pela minuta da prefeitura, não poderão circular nas calçadas, apenas em ciclovias, ciclofaixas, vias zona 30 e em ruas fechadas para prática de atividades de lazer.Não há menção ao uso depelos usuários do transporte compartilhado. Apenas ressalta que o Termo de Uso do Sistema deve prever regras e procedimentos em caso de acidentes de trânsito.Além disso, as dimensões de largura e comprimento devem ser iguais ou inferiores às de uma cadeira de rodas.Em 2019, aestudou uma regulamentação do sistema por meio da BHTrans. Um grupo de trabalho chegou a ser criado – com a participação de técnicos, Guarda Municipal e das secretarias municipais de Saúde e de Política Urbana – para estudar a questão.As novas regras, no entanto, não chegaram a tempo para evitar a morte do empresário Roberto Pinto Batista Júnior, de 43 anos, que bateu a cabeça em um bloco de concreto na Avenida Paraná, Centro de BH.O caso culminou na saída da startup Grow, que gerenciava as marcas Yellow e Grin, da gestão do transporte compartilhado em BH. Isso aconteceu em janeiro do ano passado.Em comunicado, a startup afirmou que a decisão se deu por "razões operacionais" e tem como objetivo manter a eficiência, estabilidade e segurança dos serviços.Um projeto do vereador Gabriel Azevedo (PHS) foi aprovado na Câmara, mas o prefeito Alexandre Kalil (PSD) vetou a proposição em julho de 2019. Ele apontou inconstitucionalidade.