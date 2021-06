Acidentes graves na BR-459, no Sul de Minas, deixam dois mortos

Fiat Brava teria passado para a contramão e batido de frente com um caminhão (foto: CBMMG/Divulgação)

Dois gravesna, no Sul de Minas, deixaram o saldo de dois mortos. As duas ocorrências ocorreranm por volta do meio-dia e foram atendidas pelos Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre.O primeiro acidente ocorreu próximo a Congonhal: um veículo de passeio e um caminhão se chocaram de frente.O Fiat Brava trafegava no sentido Pouso Alegre e o caminhão no sentido oposto. A suspeita é que o carro de passeio teria passado para a contramão. O motorista ficou preso nase morreu, antes mesmo de ser retirado.Foi preciso fazer a limpeza da pista, pois várias peças do veículo se espalharam no local.

O segundo acidente ocorreu no quilômetro 103 da BR-459, alguns quilômetros depois de Santa Rita do Sapucaí sentido Itajubá.



Uma carreta placa de Itajubá colidiu frontalmente com o Vectra placa de Guarulhos (SP), vitimando o motorista, de 51 anos, que teve morte imediata. Ele ficou preso às ferragens.



O condutor da carreta nada sofreu. O corpo da vítima foi encaminhado para uma funerária de Santa Rita do Sapucaí.