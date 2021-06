'Demorou mais que o esperado': BH vacina pessoas de 54 anos nesta sexta

Sueane Gomes foi uma das pessoas vacinadas nesta sexta (25/6) no posto drive-thru da UFMG (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Em mais um dia de vacinação contra a COVID-19 em Belo Horizonte por idade, as pessoas de 54 anos começaram a receber a primeira dose do imunizante nesta sexta-feira (25/6). No drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o movimento nesta manhã foi tranquilo, com poucos veículos aguardando no local.









“Há dias 15 dias atrás eu acompanhei meu marido na vacinação. Como ele tem 56 anos e eu tenho 54, achei que já seria no outro dia, né? Só que foi bem mais demorado que isso. Eu fiquei muito ansiosa esperando muito meu dia chegar”, disse a gestora de turismo.





A campanha para o público geral foi retomada na capital apenas na quinta-feira (24/6), após o município receber mais 113.854 doses da AstraZeneca. Segundo a administração municipal, o quantitativo de vacinas que haviam sido entregues pelo governo de Minas nas remessas anteriores a essa não eram suficientes para dar andamento na imunização naquele momento.





Em entrevista ao Estado de Minas, Sueane não segurou as emoções para falar sobre qual a sensação de, depois de cerca de um ano e meio de pandemia, ser imunizada contra o coronavírus. “Falei hoje com meu filho que não sei explicar o sentimento que foi. Fiquei muito emocionada. Ela dá um pouco mais de ter certeza de que você vai poder abraçar as pessoas que ama. Quando você toma a vacina, também está cuidando do outro”, relatou.





De acordo com a prefeitura, a expectativa de público de 53 a 55 anos para tomar a primeira dose do imunizante contra a COVID-19 é de cerca de 63 mil pessoas.





Vacinação continua no fim de semana





Neste sábado (26/6), os moradores de Belo Horizonte com 53 anos poderão se imunizar contra o coronavírus. O horário de funcionamento dos locais de vacinação será das 7h30 às 16h30 para pontos fixos e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Os endereços podem ser conferidos no portal da PBH





O Executivo municipal alerta que os usuários devem ficar atentos aos locais de vacinação, já que por questões de logística os pontos são alterados frequentemente.





No momento da vacinação é necessário seguir as seguintes orientações: