Assalto ocorreu no trecho da Afonso Pena entre o Parque Municipal e a Prefeitura de BH (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Dois homens de 29 anos foram presos na noite dessa quarta-feira (24/6) após um assalto a ônibus no Centro de Belo Horizonte. A vítima, um motorista de 38 anos, foi agredida com um soco no rosto. Os suspeitos foram detidos tentando fugir.









Ao motorista, eles disseram que ficariam lá porque as passagens seriam pagas pelas esposas deles, que estavam na capital.





Já no Centro, próximo ao Parque Municipal Américo Renné Giannetti, os homens pediram para desembarcar, mas o condutor disse que não poderia parar fora do ponto. Foi quando eles se levantaram e anunciaram o assalto.





Um abriu a gaveta ao lado do motorista e começou a recolher o dinheiro, enquanto o outro mandou ele entregar o celular e outros pertences. Um dos homens deu um soco na boca do condutor, o que resultou em um pequeno corte. Ele dispensou atendimento médico.





No meio da confusão, o semáforo da avenida fechou e o ônibus acabou esbarrando na traseira de uma motocicleta. Por sorte, o piloto não caiu. A lanterna traseira do veículo foi danificada.





Em seguida, os homens desembarcaram e saíram correndo. A Polícia Militar foi chamada.





Viaturas do 1º Batalhão que seguiam para o local viram dois homens correndo pela Rua Goiás. Um deles foi abordado lá e o outro no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua da Bahia. Os militares recolheram R$ 73,30 em notas e moedas no bolso de um deles.





A dupla foi levada para a Delegacia de Plantão (Deplan) II.