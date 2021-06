Motorista de aplicativo procura viatura e escapa de assalto em Contagem

Material apreendido com os suspeitos detidos pela PM. Arma era falsa (foto: Polícia Militar/Divulgação) taxista na manhã desta quinta-feira (3/6) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista só escapou porque, ao desconfiar dos passageiros, passou pelo local onde sabia que havia uma viatura da Polícia Militar (PM). Três jovens com idades entre 17 e 20 anos foram detidos suspeitos de tentar assaltar umna manhã desta quinta-feira (3/6) em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista só escapou porque, ao desconfiar dos passageiros, passou pelo local onde sabia que havia uma viatura da(PM).









“Uns quatro quarteirões acima, ele sabia que havia uma viatura fazendo poto base”, explicou o militar. A guarnição estava posicionada na Avenida Tropical, no bairro de mesmo nome. Ao ver o carro, os policiais perceberam que os ocupantes estavam agitados e nervosos. Pouco depois, o condutor piscou os faróis do carro.





“Um pegou uma réplica de pistola, colocou nas costas do motorista e mandou ele correr, mas ele se negou a acelerar. Nós fizemos a abordagem e localizamos a réplica dentro do carro”, conta o cabo Otoni. “Não deu tempo nem de anunciar o assalto porque eles se depararam com a polícia”, completou.





Além da arma falsa, foram apreendidos dois celulares e R$ 86 em dinheiro com o trio. Os suspeitos têm 17, 18 e 20 anos. O mais velho, de acordo com o militar, era quem estava com a réplica de arma. Ele tem várias passagens pela polícia e saiu do presídio há dois meses, cumprindo pena por furto e tráfico de drogas no semiaberto. Os suspeitos e o material apreendido serão levados, ainda nesta tarde, para a Delegacia de Plantão em Contagem.