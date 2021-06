Policiais suspeitam de movimentação no interior de ônibus e flagram assalto

Réplicas de armas, dinheiro e facão apreendidos com o casal (foto: PM/Divulgação)

Um assalto a um ônibus, em Juatuba, na Região Metropolitana de BH, foi evitado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que prendeu um homem, de 22 anos, e uma mulher de 37, que estavam em atitude suspeita dentro do veículo. O caso foi registrado na altura do quilômetro 62, da Rodovia MG-050, no final da noite dessa quarta-feira (16/6).

A viatura da PMRv, integrada pelo sargento Júlio César e pelo cabo Gomes Júnior, fazia o patrulhamento da rodovia, quando avistaram o coletivo. Perceberam uma movimentação estranha no interior e resolveram seguir o ônibus.

Repentinamente, o veículos parou atravessado na rodovia. Nesse momento, a porta se abriu e o casal desceu correndo. Os policiais saíram da viatura e deram voz de prisão aos dois.

Realizada uma revista no homem, os policiais encontraram, em sua cintura, uma réplica de arma de fogo semelhante a uma pistola, na cor preta, e também uma faca. No chão, ao lado do homem, havia R$ 49 em dinheiro.

A mulher, no momento da abordagem, tentou se desfazer de outra réplica de arma de fogo, também semelhante a uma pistola, na cor prata, jogando-a no chão.

O motorista do ônibus da linha 3950, (Azurita/Juatuba) contou que o casal embarcou no Bairro Icaraí, e, durante o trajeto, o homem agarrou seu pescoço e colocou a arma em sua barriga, roubando o dinheiro da viagem. O casal foi preso e levado juntamente com a vítima e o dinheiro recuperado à delegacia de plantão em Betim, onde a ocorrência foi encerrada. O casal permanece preso.