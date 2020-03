Motorista de ônibus dirige em zigue-zague no Buritis para avisar PM sobre assalto

Ônibus foi rendido na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Buritis, Região Oeste, região Oeste de Belo Horizonte (foto: Reprodução/Google Street View ) assalto ao coletivo, na noite dessa quarta-feira (4). Depois de notar a presença de uma viatura da Polícia Militar atrás do veículo, o homem começou a dirigir em zigue-zague pela Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Buritis, Região Oeste, para denunciar o crime. O motorista de um ônibus da linha 205, que faz o itinerário metrô Calafate/Buritis, tomou uma atitude arriscada durante umao coletivo, na noite dessa quarta-feira (4). Depois de notar a presença de umada Polícia Militar atrás do veículo, o homem começou a dirigir em zigue-zague pela Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Buritis, Região Oeste, parao crime.









Os suspeitos, quatro homens, com idades entre 18 e 40 anos, que não tiveram os nomes divulgados, aproveitaram a situação e tentaram fugir. Indignados, os passageiros avisaram os policiais aos gritos de “pega ladrão”.





Três dos homens foram alcançados pelos militares. Um deles portava uma réplica de arma e tinha um mandado de prisão em aberto contra ele. Os outros dois estavam com facas e com os pertences dos passageiros.





O quarto homem que integrava o grupo conseguiu fugir, mas foi delatado pelos comparsas. Pouco depois ele foi localizado e preso. Com ele foram encontrados mais três aparelhos celulares. As vítimas reconheceram os suspeitos que foram presos e encaminhados à Ceflan 3.

Dinâmica do crime

O motoristas e os passageiros relataram que estavam na Avenida Barão Homem de Mello, altura do número 930, quando quatro indivíduos embarcaram no coletivo. Dois deles pagaram passagem, passaram pela roleta e foram para a parte traseira do veículo. Os outros dois ficaram na frente e anunciaram o assalto.





Eles ameaçaram o condutor do ônibus assim como os passageiros e exigiram a entrega dos bens de valor, como celulares e bolsas.









Orientações:





A Polícia Militar de Minas Gerais desencoraja reações das vítimas de assalto. Com objetivo de conscientizar a população, a corporação divulgou algumas dicas e orientações:





Mantenha a calma.

Comunique-se, faça movimentos lentos e nunca reaja, pois o infrator, com um mínimo gesto, pode se exaltar, lhe agredir e até realizar um disparo com arma de fogo;

Responda com calma somente ao que lhe for perguntado ou para avisar sobre qualquer gesto ou movimento a ser realizado.

Não discuta. Entregue ao criminoso o que ele exigir. Assim, o tempo do roubo será menor.

Discretamente, procure memorizar todos os detalhes possíveis, fisionomia, modo e frases usadas, roupas, gírias, trajetos e locais visitados, veículos utilizados, etc.









