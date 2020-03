Carreta tomba no Sul de Minas e vítima fica presa às ferragens

Operação contou com bombeiros de Minas Gerais e São Paulo (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma carreta tombou nesta quarta-feira (4), na Rodovia MG-460 na Zona Rural de Extrema, no Sul de Minas, e uma mulher ficou presa às ferragens por cerca de duas horas. O acidente aconteceu por volta das 11h.









Após duas horas de operação, os militares conseguiram retirar a vítima, mulher do motorista. Já o homem estava com sinais vitais estáveis e conseguiu sair da carreta sem ferimentos aparentes. O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu a vítima a um hospital de Bragança Paulista.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do km 13, próximo aos distritos de Toledo e Pedra Bela.





A operação contou com bombeiros de Minas Gerais e São Paulo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar também estiveram no local.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.