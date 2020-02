Acidente entre três veículos deixa duas pessoas feridas no Jardim América

Acidente aconteceu no encontro das ruas Jaboticabal com Indiana, no Bairro Jardim América (foto: Reprodução) Na tarde desta quinta-feira (27), três veículos se envolveram em um acidente no Bairro Jardim América, Região Oeste de Belo Horizonte. A colisão aconteceu no encontro da Rua Jaboticabal com Rua Indiana.





Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro vítimas se envolveram na batida. Duas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e as outras não apresentaram ferimentos. Viaturas da Polícia Militar também estiveram no local.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.

Aguarde mais informações