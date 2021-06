Araxá inicia vacinação por idade a partir da próxima quinta-feira (24/6)

Além do início da imunização por idade, Araxá vai vacinar esta semana outros grupos prioritários. Cronograma continua para grávidas e puérperas (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação) vacinação contra a COVID-19 desta semana. Pessoas acima com 59 anos poderão se vacinar por idade nos dias 24 e 25. Em paralelo, até sexta-feira, outros grupos prioritários também serão completados com a vacina. A Prefeitura de Araxá divulgou na manhã desta segunda-feira (21/6), o cronograma decontra a COVID-19 desta semana. Pessoas acima com 59 anos poderão se vacinar por idade nos dias 24 e 25. Em paralelo, até sexta-feira, outros grupostambém serão completados com a vacina.





documentos pessoais (identidade e CPF), comprovante de residência e, se tiver, do Cartão do SUS.



Segundo a Secretária Municipal de Saúde, a imunização por faixas etárias vai prosseguir nas semanas seguintes, de acordo com novas remessas de doses disponibilizadas pelo Governo de Minas Gerais, e pela disponibilidade de estoque.



A vacinação prioritária prossegue com novos grupos. Esteticistas e trabalhadores de limpeza urbana poderão receber a primeira já nesta terça-feira (22/6).



Aos esteticistas, será obrigatório o xerox da comprovação de vínculo trabalhista com a clínica de estética ou registro de Microempreendedor Individual – MEI. Já para os trabalhadores de limpeza urbana, mediante apresentação do holerite ou declaração do órgão empregador.



Na quarta-feira (23/6) é a vez de funcionários administrativos de órgãos de segurança, como Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Secretária de Segurança Pública. Deverá ser apresentado holerite ou declaração do órgão empregador.



Trabalhadores de escolas não regulares, como de idiomas, dança música e similares também poderão se vacinar na quarta-feira (23/6), mediante comprovação de vínculo com as instituições. No caso de professores particulares, estes devem apresentar registro de Microempreendedor Individual – MEI.



A cidade receberá ainda, nesta terça-feira, remessas com 630 doses da CoronaVac e 26 da AstraZeneca, que serão destinadas pelo Governo de Minas Gerais para a segunda dose dos grupos prioritários atendidos pela Campanha de Vacinação em Araxá, exceto grávidas e puérperas. Esta vacinação também vai ocorrer no Ginásio do Colégio Dom Bosco. A imunização por idade e destes grupos ocorrerá no Ginásio Dom Bosco, das 8h às 16h. Aptos a receberam a primeira dose devem portar cópias depessoais (identidade e CPF), comprovante de residência e, se tiver, do Cartão do SUS.Segundo a Secretária Municipal de Saúde, a imunização por faixas etárias vai prosseguir nas semanas seguintes, de acordo com novasde doses disponibilizadas pelo Governo de Minas Gerais, e pela disponibilidade de estoque.A vacinaçãoprossegue com novos grupos. Esteticistas e trabalhadores de limpeza urbana poderão receber a primeira já nesta terça-feira (22/6).Aos esteticistas, será obrigatório o xerox da comprovação de vínculocom a clínica de estética ou registro de Microempreendedor Individual – MEI. Já para os trabalhadores de limpeza urbana, mediante apresentação do holerite ou declaração do órgãoNa quarta-feira (23/6) é a vez de funcionários administrativos de órgãos de segurança, como Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Secretária de Segurança Pública. Deverá ser apresentado holerite oudo órgão empregador.Trabalhadores de escolas não regulares, como de idiomas, dança música e similares também poderão se vacinar na quarta-feira (23/6), mediante comprovação decom as instituições. No caso de professores particulares, estes devem apresentar registro de Microempreendedor Individual – MEI.A cidade receberá ainda, nesta terça-feira, remessas com 630 doses da CoronaVac e 26 da AstraZeneca, que serão destinadas pelo Governo de Minas Gerais para a segunda dose dos grupos prioritários atendidos pela Campanha de Vacinação em Araxá, exceto grávidas e puérperas. Esta vacinação também vai ocorrer no Ginásio do Colégio Dom Bosco.





Trabalhadores do setor de transporte





A partir de terça-feira (22/6), funcionários do setor de transporte serão vacinados com a primeira dose exclusivamente na sede Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat). A imunização prossegue até sexta-feira das 8h às 16h.





A comprovação de vínculo trabalhista deverá ser realizada com documentos como carteira de trabalho, holerite ou crachá funcional, além das cópias dos documentos pessoais e comprovante de endereço. Para autônomos será exigida a cópia da CNH categorias D e E.





Para melhor controle, o cronograma de vacinação deste grupo foi elaborado de acordo com as empresas atuantes na cidade, onde os funcionários de cada uma terão um dia específico para se vacinarem.





completa, pode ser acessada no A relação, pode ser acessada no site da Prefeitura de Araxá





Vacinação continua para grávidas e puérperas





Em Araxá, a imunização da 1ª dose para grávidas e puérperas (até 45 dias) que ainda não se vacinaram, segue a partir de terça-feira (22/6), das 8h às 16h, exclusivamente na unidade de saúde Unisa.





De acordo com norma técnica do Ministério da Saúde, esse público deve receber somente doses do laboratório Pfizer. Uma remessa de 1.416 doses do Governo de Minas Gerais chegará na terça-feira (22) e inicialmente está reservada para grávidas e puérperas.





Além disso, a Secretaria de Saúde informou que vai definir para esta semana um cronograma para incluir as lactantes.