Homem é flagrado pisando em cruzes de vítimas da COVID-19 no Sul de Minas

Ataque aconteceu em Machado no Sul de Minas (foto: Redes Sociais)

Vídeos e fotos de um homem rasgando faixa e pisando em cruzes que homenageavam as vítimas da, em, no Sul de Minas, repercutiram na região. O caso aconteceu no último sábado (19/6), depois de umasilenciosa contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e cobrando maisUma faixa foi colocada na Praça Antônio Carlos, no Centro da cidade, para lembrar as 500 mil pessoas mortas pelo novo coronavírus no país e desse total, 71 foram registradas em Machado. A ação aconteceu durante umasilenciosa de pessoas do município contra o presidente Jair Bolsonaro e para cobrar mais vacinas, além de alertar a população sobre o número deno país.O bolsonarista Luiz Flávio Ramos, conhecido na cidade como Palitó, foi flagradoa faixa e pisando nas cruzes que faziam uma homenagem às vítimas da COVID no Brasil. As imagens repercutiram na região. Um boletim defoi registrado pela vice-presidente do Partido dos Trabalhadores da cidade (PT), Larisse Silva de Souza.