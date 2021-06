Polícia prende golpista que se passava por policial e servidor da Justiça

Parte do que foi apreendido com o suspeito de estelionato (foto: Divulgação/Polícia Civil de Minas Gerais) Polícia Civil prendeu em Uberlândia um homem suspeito de se passar por policial e por funcionário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para aplicar golpes. Segundo a investigação, também no Triângulo Mineiro, ele enganou pessoas na cidade Araguari ao comprar aparelhos celulares caros e fingir fazer depósitos. prendeu emum homemde se passar por policial e por funcionário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para aplicar. Segundo a investigação, também no Triângulo Mineiro, ele enganou pessoas na cidadeao comprar aparelhos celulares caros e fingir fazer depósitos.

De acordo com a polícia, depois de negociar os aparelhos, o homemo pagamento por meio de um TED inexistente. Durante a compra, ele dizia ser policial civil ou ter cargo no Judiciário para passar credibilidade. Ele ainda usaria uma mulher, queuma criança, fingindo ser sua companheira.Ele tem 40 anos e foi detido em um camelódromo na região central de Uberlândia, após aplicar mais um golpe. No momento da prisão ele estava com dois telefonese outros materiais foram encontrados posteriormente. O delegado Rafael Herrera afirmou que o suspeito fez mais de 10 vítimas na cidade.Ele havia sido preso no ano passado e condenado pelo mesmo crime no Estado de Santa Catarina. Contudo, cumpria pena no regime. De acordo com o delegado Herrera, a investigação começou em dezembro de 2020 após uma das vítimas fazer a denúncia. Além da mulher que ele usava nos golpes, o homem tem mais um comparsa, que é procurado pela polícia.Ele vai ser indiciado pelos crimes de estelionato,e associação criminosa. O suspeito foi mandado para o Presídio de Uberlândia 1.