Líderes do tráfico de drogas em Itutinga são presos

Polícia Civil apura crimes cometidos por quadrilha ligada ao tráfico (foto: Google Street View)

Dois líderes do tráfico de drogas em Itutinga, Sul de Minas, foram presos em uma operação da Polícia Civil e Polícia Militar. A investigação já apurava a atuação da quadrilha desde o fim do ano passado, e conseguiu mapear quem eram os comandantes da quadrilha que traficava drogas e cometia outros crimes.

Ao todo, quatro pessoas são investigadas. Duas delas já estavam presas por outros crimes. Os demais, de 19 e 20 anos, foram presos em diferentes pontos da cidade.

A investigação descobriu que, para manter o comércio de drogas na cidade, o grupo praticava diversos crimes além do tráfico, como ameaças a usuários e familiares deles, porte e posse ilegal de arma de fogo, entre outros.

A Polícia Civil também apura se o bando foi responsável por alguns assaltos nos últimos meses, e se essa também era uma forma de conseguir dinheiro para sustentar o esquema de tráfico.

As drogas seriam trazidas de outras regiões de Minas Gerais e até do interior de São Paulo.

Agora, a investigação segue para a finalização do inquérito policial, com o objetivo de apontar quais crimes eram cometidos por cada um dos integrantes do esquema.